PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Taxi rollt in geparkten PKW nach Streitigkeiten

Hattersheim (ots)

Am Sonntagmorgen, den 17.02.2019 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Streit zwischen einem Frankfurter Taxifahrer und zwei Fahrgästen in Hattersheim, Neue Heimat. Diese stritten sich lautstark verbal auf der Straße und währenddessen machte sich das Fahrzeug des Taxi selbstständig und rollte aufgrund der offensichtlich nicht angezogenen Handbremse auf einen geparkten PKW. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1000,00 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell