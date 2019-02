PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbruchdiebstahl in Doppelhaushälfte

Hofheim (ots)

In der Zeit von 18:00 Uhr und 18:30 Uhr am Samstag,den 16.02.2019 hebelten unbekannte Täter in Lorsbach das Badfenster auf und verschafften sich Zutritt zum Objekt. Mehrere Räume wurden im Anwesen durchwühlt.Es entstand Sachschaden, zum Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Lorsbach, Am kleinen Feld

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell