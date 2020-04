Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 1 Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Brand in Fertigungshalle - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

In Niederdielfen ist es am Freitagnachmittag(03.05.2020) zu einem Brand mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt das Feuer in der Fertigungshalle einer Firma in der Weißtalstraße aus. Starke Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter der Firma wurde durch Rauchgas leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen nach hinterließ das Feuer Sachschaden in der Höhe einer niedrigen sechsstelligen Eurosumme.

