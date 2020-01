Polizei Hagen

POL-HA: 59-Jähriger nach Zechbetrug vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Am Sonntag, 12. Januar, besuchte ein 59-Jähriger eine Gaststätte in der Boeler Straße. Er verzehrte dort bis ca. 20:15 Uhr mehrere alkoholische Getränke und Speisen. Die ausstehende Rechnung in einem niedrigen, zweistelligen Betrag konnte der Mann jedoch nicht begleichen. Eine 55-jährige Angestellte der Gaststätte verständigte im weiteren Verlauf die Polizei und zeigte den Zechbetrug an. Diese nahm den Mann aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell