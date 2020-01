Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Alkoholisierter Autofahrer widersetzt sich der Blutentnahme

Freiburg (ots)

Zeugen meldeten am Donnerstag, 09.01.20, gegen 21.45 Uhr, ein in Schlangenlinien fahrendes Auto auf der B316 bei Nollingen. Zunächst hatte der Autofahrer in Minseln angehalten, wo er durch einen weiteren Zeugen auf seine Fahrweise angesprochen wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und stieß hierbei mit einem Stein zusammen, welcher auf die Straße geschoben wurde. Gegen 22.30 Uhr konnte der 42-jährige Mann durch die Polizei an der Wohnanschrift angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert und musste deshalb zur Durchführung einer Blutentnahme mitgenommen werden. Hiergegen setzte er sich jedoch zur Wehr und musste überwältigt werden. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen der verschiedenen Delikte verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

