Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dreiste Einbrecher in der Silvesternacht

Heitersheim (ots)

In der Neujahrsnacht, vom 31.12. auf den 01.01. kam es in Heitersheim zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Offenbar waren die Geschädigten außer Haus, um Silvester zu feiern. Dies nutzte die unbekannte Täterschaft, hebelte in allen Fällen die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere der Anwesen. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld.

Nach erfolgter Spurensicherung hat das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben.

