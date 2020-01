Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwoch, den 08.01.2020 gegen 07:00 Uhr, ereignete sich in der Eisenbahnstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine 59-Jährige Radfahrerin verletzt wurde. Ein 41-Jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Einbiegen in die Eisenbahnstraße die geltende Vorfahrtsregelung missachtet, weshalb es zum Unfall mit der vorfahrtsberechtigten Radfahrerin kam. Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde folglich ärztlich versorgt. Insgesamt entstand ein geringer Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 150,00 Euro.

