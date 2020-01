Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Verkehrsunfall am Rimsinger Ei

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.01.2020 ereignete sich gegen 14:00 Uhr, auf der B31 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-Jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde. Die 54-Jährige Unfallverursacherin hatte an der Stoppstelle auf der Höhe Rimsinger Ei die geltende Vorfahrtsregelung missachtet, was eine Kollision mit dem von rechts kommenden Pkw zur Folge hatte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt der 65-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. An den verunfallten Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.500 Euro.

