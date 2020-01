Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.01.2020 wurde gegen 06:00 Uhr, der Fahrer eines Pkw in der Hafenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten des Polizeireviers Breisach wurden auf den Fahrer auf Grund seines auffälligen Fahrverhaltens aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim 30-Jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung des Mannes von über 1,8 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin von der Polizei in Verwahrung genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell