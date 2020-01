Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrspolizei Freiburg und Gemeindevollzugsdienst führen Gurt- und Handykontrollen durch

Am Mittwoch, 08.01.2020, führte die Verkehrspolizei Freiburg in den Morgenstunden an mehreren Örtlichkeiten Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Sicherheitsgurt und Handy" durch. Im Bereich der Gundelfinger Straße in Freiburg konnten in kurzer Zeit ein Dutzend entsprechende Verstöße festgestellt werden.

Eine Pkw-Lenkerin war durch die Nutzung des Mobiltelefons so abgelenkt, dass sie vor den Augen der Beamten eine Sperrfläche überfuhr. Ein weiterer Fahrzeugführer, welcher ohne entsprechende Anhaltezeichen der Polizei, also freiwillig, in die Kontrollstelle fuhr, wurde ebenfalls zur Kasse gebeten, da er hierbei auf dem Sicherheitsgurt saß, anstatt diesen ordnungsgemäß angelegt zu haben.

Eine weitere Kontrollaktion führten Beamte der Verkehrspolizei gemeinsam mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Freiburg am Ende der Berliner Allee im Freiburger Stadtteil Binzengrün durch. Hierbei stellten die Ordnungshüter 13 Gurtverstöße fest, wobei auch ein Fahrer beanstandet wurde, weil der Beifahrer sein Kind auf dem Schoß beförderte und nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Zwei weitere Fahrzeugführer wurden mit einer Anzeige wegen missbräuchlicher Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt beanstandet.

Insgesamt zeigten sich die meisten der verwarnten Verkehrsteilnehmer jedoch einsichtig und sogar dankbar über die Kontrolle der Polizei.

Laut Bußgeldkatalog kostet ein Gurtverstoß ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro. Die Mitnahme eines nicht ordnungsgemäß gesicherten Kindes wird mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige in Höhe von 60 Euro und 1 Punkt in Flensburg belegt. Die missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons kostet 100 Euro und ebenfalls 1 Punkt in Flensburg.

