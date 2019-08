Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte setzen Rollläden in Brand - Monheim - 1908096

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend des 17.08.2019, gegen 23:00 Uhr, entzündeten unbekannte Täter auf der Fensterbank einer Erdgeschosswohnung an der Neustraße in Monheim Grillanzünder. Hierdurch wurden vier heruntergelassene Rollläden beschädigt. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes entdeckten den Brand und löschten ihn, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6550, jederzeit entgegen.

