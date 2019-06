Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Diebstahl auf Zeugen zugefahren

Hückelhoven (ots)

Am Montag, 17. Juni, wurde ein 40-jähriger Mann aus Roermond/NL, gegen 11 Uhr, auf frischer Tat beim Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Straße Am Landabsatz ertappt. Er hatte ein T-Shirt über sein eigentliches Shirt gezogen und den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Zeugen der Tat folgten dem Mann und trafen ihn in seinem Pkw sitzend an. Er händigte das Shirt freiwillig aus. Als die anwesenden Zeugen ihm mitteilten, die Polizei zu verständigen, startete er sein Fahrzeug. Die drei Zeugen stellten sich vor den Pkw, um eine Flucht zu verhindern. Daraufhin setzte der Mann mit seinem Fahrzeug zurück und prallte dabei gegen einen anderen parkenden Pkw. Anschließend fuhr er vorwärts, wobei die Zeugen zur Seite springen mussten, um zu verhindern, vom Fahrzeug erfasst zu werden. Der Niederländer fuhr eine Runde über den Parkplatz und dann in Richtung Kantinenberg davon. Gegen 11.45 Uhr meldete er sich telefonisch bei der Polizei und sagte den Beamten, wo er sich befand. Die Beamten konnten den Mann auch dort antreffen und seine Identität feststellen. Die Beamten fertigten eine Anzeige sowie eine Unfallanzeige gegen ihn. Er wird sich nun für seine Tat verantworten müssen.

