Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddieb gestört

Erkelenz (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Erkelenz stellte sein Pedelec am 17. Juni (Montag), gegen 11 Uhr verschlossen an der Westpromenade ab. Einige Minuten später bemerkte er, einen unbekannten Mann, der sich offenbar mit einem Seitenschneider an seinem Fahrrad zu schaffen machte. Er sprach den Mann an, der sofort zu Fuß über den Sportplatz in Richtung Krefelder Straße flüchtete. Er war zirka 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und hatte blonde, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt. Er trug eine Flasche mit Schnaps und Energydrink bei sich. Es war ihm gelungen, das Schloss stark zu beschädigen. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell