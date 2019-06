Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bagger beschädigt

Erkelenz (ots)

Vom oberen Parkdeck eines Park & Ride Parkhauses an der Straße Konrad-Adenauer-Platz warfen unbekannte Personen, zwischen den 14. Juni (Samstag), 15.30 Uhr und dem 17. Juni (Montag), 7 Uhr, mehrere Eimer eines Mittels zur Oberflächenbehandlung hinab auf einen Bagger. Dieser stand dort geparkt und wurde durch den Aufprall beschädigt. Einige Eimer zerbrachen und der Inhalt sickerte ins Erdreich. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

