Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Haferlandweg/ Unter Alkohol am Steuer zu schnell im verkehrsberuhigten Bereich

Coesfeld (ots)

Deutlich schneller als mit der am Haferlandweg in Havixbeck vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit war ein 59-jähriger Havixbecker mit seinem Auto unterwegs. Polizisten stoppten deshalb die Fahrt und stellten im Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers fest. Eine Alkotest bestätigte den Verdacht. Die Polizisten veranlassten in der Polizeiwache Coesfeld eine Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Bis zum Gerichtstermin darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren. Ob dann Geldstrafe oder Haftstrafe und weiterer Führerscheinentzug folgt, entscheidet der Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft.

