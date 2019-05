Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Steinbach/ Lastzug beschädigt Handwerker-Sprinter

Coesfeld (ots)

Zeugen einer Unfallflucht in Seppenrade auf der Straße Steinbach sucht die Polizei in Lüdinghausen. Am Montag, 27.05.2019 hatte ein Handwerker einer Dülmener Firma seinen Firmensprinter auf der Straße Steinbach geparkt. Um 14.30 Uhr hörte er einen lauten Knall und sah einen Lastzug mit Ladekran und roter Firmenaufschrift an dem Sprinter vorbeifahren. Später stellte er fest, dass der linke Außenspiegel mitsamt Elektronikeinbau beschädigt war. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

