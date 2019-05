Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße/ Flüchtling droht bei Abschiebung

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer angekündigten Abschiebungsmaßnahme der Kreisausländerbehörde Coesfeld im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach dem "Dublin-Verfahren" (Rücküberstellung nach Dänemark) gab ein 30-jähriger Iraner am Mittwochmorgen, 29.05.2019 gegen 6 Uhr den Einsatzkräften zu verstehen, dass er sich bei weiterem Einschreiten verletzen würde. Bei dem Mann befanden sich zwei seiner drei Kinder. Die Mutter hielt sich mit dem dritten Kind anderweitig auf. Polizisten sperrten daraufhin den Bereich um die Unterkunft weiträumig ab und evakuierten die übrigen Bewohner. Durch Verhandlungen vor Ort konnte der 30-jährige Mann zur Aufgabe bewegt werden und ließ sich von Polizisten widerstandslos festnehmen. Der 30-Jährige sowie seine beiden Kinder blieben durch den Zugriff unverletzt. Für Anschlussermittlungen wird der Familienvater dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Familienangehörigen und weiteren Bewohner der Flüchtlingsunterkunft werden vor Ort betreut. Das Ausländeramt und die Stadt Coesfeld sind in die weiteren Maßnahmen eingebunden. Um 09.25 Uhr konnte der Verkehr wieder frei fließen; die evakuierten Bewohner kehrten in ihre Unterkunft zurück.

