Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vollenstraße, Krankenhaus/ Technischer Defekt am Pedelec führt zum Brand

Coesfeld (ots)

Durch einen technischen Defekt an einem Pedelec-Akku geriet das am Krankenhaus in Dülmen abgestellte Rad am Dienstagabend, 28.05.2019 um 19.55 Uhr in Brand. Der Löschversuch eines Zeugen mit einem Pulverfeuerlöscher schlug fehl. Durch ein offen stehendes Kellerfenster kam es zu Verunreinigungen in dem dahinter befindlkichen Umkleideraum.

