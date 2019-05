Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal- Betrunken von der Polizei angehalten - jetzt vollständige Meldung-

Bruchsal (ots)

Einer Polizeibeamtin, die sich am Mittwochmorgen gerade auf dem Weg zum Dienst befand, fiel auf der Bundesstraße 35 ein Suzuki Carry auf, dessen Fahrer offensichtlich in Schlangenlinien unterwegs war. Während der Hinterherfahrt über Spöck und Büchenau verständigte die Polizistin ihre Kollegen, die den 64-jährigen Fahrer schließlich gegen 7 Uhr in Untergrombach anhielten. Weil der Suzuki-Fahrer über 1,6 Promille Atemalkohol aufwies, musste er die Beamten zur Blutprobe begleiten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

