Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Wegberg-Dahlheim (ots)

Ein Pkw, dieser parkte an der Straße Roermonder Bahn, wurde am 17. Juni (Montag) aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Was sie daraus entwendeten, wird noch ermittelt.

