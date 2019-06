Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kühlanhänger und Bierpavillon aufgebrochen

Wegberg (ots)

Indem sie das Schloss beschädigten, drangen unbekannte Täter, in der Nacht zu Montag, 17. Juni, in einen Kühlanhänger ein, der an der Straße Rathausplatz stand. Sie stahlen daraus Leergut und einen Bierkasten. Des Weiteren drangen sie auch in einen Bierpavillon ein und entwendeten dort einen Strahler samt Halterung, eine Kiste mit Aschenbechern und Mehrfachsteckdosen sowie einen Karton mit Bechern.

