Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Unna (ots)

Am Ostermontag (22.05.4.2019) fuhr gegen 15.10 Uhr ein 64 jähriger Dortmunder auf der Provinzialstraße in Richtung B 1 und hielt hinter einem an der dortigen Ampel haltenden 40 jährigen Holzwickeder an. Nach eigenen Angaben habe er plötzlich kein Gefühl mehr im Bein verspürt und versehentlich auf das Gaspedal getreten. Dabei sei er auf seinen Vordermann aufgefahren und habe diesen nach vorne auf den PKW einer 24 jährigen Unnaerin geschoben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell