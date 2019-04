Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - PKW Aufbrüche - an vier Fahrzeugen auf dem Gelände der Stadtwerke Scheiben eingeschlagen

Kamen (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (18.04.2019) bis Montagmorgen (22.04.2019) haben sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Stadtwerke an der Henry-Everling-Straße verschafft. Hier schlugen sie an vier Fahrzeugen Seitenscheiben ein. Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

