Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten an der Kreuzung Hansaring

Stockumer Straße

Werne (ots)

Am Karsamstag ( 20.04.2019 ) kam es gegen 19:00 Uhr an der Kreuzung Hansaring / Stockumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 34 jährige Frau aus Werne wollte mit ihrem Opel Corsa vom Hansaring aus nach links in die Stockumer Straße abbiegen und kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Taxi-Kleinbus Ford Transit, der von einem 60 jährigen Mann aus Werne gefahren wurde. Der Taxi-Bus war außer dem Fahrer mit fünf Fahrgästen gesetzt, wovon einer, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des Opels wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden mit RTWs zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Werne streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und sicherte die Unfallstelle. Eine Sperrung der Kreuzung war nur für kurze Zeit erforderlich. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 20:15 Uhr war die Kreuzung wieder frei. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 23000 Euro geschätzt.

