Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 6 jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Oberaden leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am Karfreitag ( 19.04.2019 ) kam es gegen 18:00 Uhr auf der Marktstraße in Oberaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6 jähriger Junge aus Bergkamen verletzt wurde. Er war aus bislang nicht näher bekannten Gründen plötzlich vor einem am Fahrbahnrand parkenden Klein-LKW auf die Fahrbahn und gegen die Seite eines vorbeifahrenden PKW Ford eines 29 jährigen Bergkameners gelaufen. Der Junge stürzte zu Boden, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich mit einem RTW in eine Kinderklinik gebracht.

