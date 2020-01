Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto durch Flaschenwurf beschädigt - Alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.01.20, gegen 22.35 Uhr, meldete ein Zeuge einen Mann, der in der Gretherstraße eine Glasflasche gegen einen VW geworfen hatte. Der erheblich betrunkene 22-jährige Flaschenwerfer konnte durch die Polizei in der Nähe in Gewahrsam genommen werden. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten und wird auch die Kosten der Übernachtung bei der Polizei tragen müssen. Am VW entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

kj

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 / 176 - 351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell