Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: 18-jähriger will Streit an Veranstaltung schlichten und verliert dabei einen Teil seines Zahns - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern kam es am Sonntagmorgen, 05.01.2020, gegen 02.00 Uhr, vor der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Ein 18-jähriger versuchte zu schlichten und bekam unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Dabei wurde ihm ein Stück von seinem Schneidezahn abgeschlagen. Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin und verschwand. Der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann, der zugeschlagen hat, geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Hmepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell