Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Raub durch mehrere Täter- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 07.01.2020, um 15 Uhr, in der Neubronnstraße, wurde ein Jugendlicher von einer jugendlichen Personengruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als er dies verneinte, wurde er mit Pfefferspray angegriffen und die Unbekannten versuchten, sein Handy zu entwenden, was jedoch aufgrund der Gegenwehr nicht gelang. Eine genaue Beschreibung der Täter war ihm aufgrund der starken Augenreizung nicht möglich.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweis- Telefon: 07641 5820

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell