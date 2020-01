Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.01.20, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, wurde ein Peugeot in Gündenhausen beschädigt. Das Auto war auf einem privaten Stellplatz in der Nähe der Einmündung zur Hohe-Flum-Straße geparkt. Als der Eigentümer gegen 16.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Am hinteren Radkastens befand sich ein etwa 20 Zentimeter langer Kratzer im Lack. Vermutlich wurde der Kratzer mit einem Küchenmesser, welches am Boden aufgefunden werden konnte, verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzten.

