Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin prallt gegen Baum - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Die zwei Insassen eines Autos sind am Dienstagabend, 07.01.2020, auf der Kreisstraße 6511 bei Stühlingen-Blumegg verletzt worden, als ihr Pkw gegen einen Baum prallte. Gegen 18:20 Uhr war die 87 Jahre alte Fahrerin in einer Kurve von der Fahrbahn geraten. Der Opel der Frau kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und die 74 Jahre alte Beifahrerin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Stühlingen gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto.

