Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfall ++ Trickdiebstahl ++ Pkw in Vollbrand ++

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Leer - 1,42 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann fuhr mit seinem VW auf dem Gelände eines Schnellrestaurants an der Papenburger Straße. Aus Unachtsamkeit touchierte er leicht einen vor ihm fahrenden Audi, A4, der jedoch aufgrund einer montierten Anhängerkupplung keine Beschädigungen aufwies. Bei der Aufnahme stellten die Beamten eine Beeinflussung des 35-jährigen durch Alkohol fest. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am gestrigen Vormittag gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an der Kreuzung Heisfelder Straße und dem Günther-Tietjen-Ring gerufen. Ein 51-jähriger aus Moormerland befuhr mit seinem Peugeot Expert die Heisfelder Straße in Richtung Neermoor. In Höhe des Günther-Tietjen-Ringes übersah er die für ihn auf Rot geschaltete Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einer Mercedes A-Klasse, die in dem Moment aus dem Günther-Tietjen-Ring nach links in Richtung Innenstadt abbiegen wollte. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 20-jährige Fahrer der A-Klasse aus Leer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Emden - Trickdiebstahl

Emden - Am letzten Montag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde eine Frau aus Emden Opfer eines Trickdiebstahls in ihrem Wohnhaus im Barschweg. Ein Mann täuschte vor, Angestellter der Wasserwerke zu sein und verschaffte sich somit Einlass in das Wohnhaus. Nachdem der Mann alle Wasserhähne aufdrehte, entwendete er in einem unbeobachteten Moment aus den Räumlichkeiten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Im Anschluss verließ er sofort das Haus. Der Mann wird auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren geschätzt. Er habe ein europäisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und eine Mütze auf dem Kopf getragen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Pkw in Vollbrand

Rhauderfehn - Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am heutigen Vormittag gegen 11:50 Uhr zu einem Brand eines Pkw in der Holter Landstraße gerufen. Der Fahrer des Mercedes Vito hatte das Fahrzeug auf der Auffahrt abgestellt, um zu einer dortigen Baustelle zu gelangen. Plötzlich geriet der Motorraum des Pkw in Brand. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus, wodurch es vollständig ausbrannte. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Brandausbruch auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

