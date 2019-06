POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 05.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 05.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung ++

Weener - Am Dienstagabend kam es gegen 21:30 Uhr in der Poststraße, in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes, zu einem Polizeieinsatz. Der Anlass hierzu war eine Auseinandersetzung zwischen Angehörigen von zwei Familien unterschiedlicher Herkunft. Während der Auseinandersetzung soll es zu Übergriffen zwischen den Angehörigen der beiden Familien gekommen sein. Ein Mann erlitt bei der Auseinandersetzung Stichverletzungen am Oberkörper. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Lage konnte durch ein Aufgebot zahlreicher Polizeikräfte am Einsatzort zügig beruhigt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an. Ersten Erkenntnissen nach begründet sich das Aufeinandertreffen am Donnerstagabend in einer seit Längerem bestehenden Streitigkeit zwischen einigen Angehörigen beider Familien. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber zu diesem Vorfall um Kontaktaufnahme.

