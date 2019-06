POL-LER: ++ Amtseinführung vom Ersten Kriminalhauptkommissar Stephan Bohlken als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes ++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Am Montagvormittag wurde Herr Erster Kriminalhauptkommissar Stephan Bohlken (44) durch den Inspektionsleiter, Herrn Polizeidirektor Johannes Lind, als neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes offiziell in sein Amt eingeführt. Herr Bohlken übernimmt damit den Aufgabenbereich seines Vorgängers, Herrn Siegried Fiedler, der im Februar dieses Jahres in den Ruhestand eingetreten ist. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst, der beim Polizeikommissariat Emden angegliedert ist, umfasst fünf verschiedene Aufgabenfelder, in denen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind. Mit Führungsaufgaben ist Herr Bohlken bereits in der Vergangenheit betraut gewesen. Hierzu zählten unter anderem die Leitung der Polizeistation Weener sowie die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes. Bis zur Übernahme seiner jetzigen Funktion war Herr Bohlken als Abwesenheitsvertreter der Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Leer/Emden tätig. Der Leiter des Polizeikommissariates Emden, Herr Erster Polizeihauptkommissar Arno Peper, freute sich, mit Herrn Bohlken einen neuen, führungserfahrenen Mitarbeiter in der Dienststellenleitung begrüßen zu können.

