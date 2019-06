Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

Am Sonntag, den 02.06.19 gegen 14:17 Uhr, wurde ein 44-jähriger aus Leer vorläufig festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Fährstraße eingebrochen zu sein. Aufgrund eines Alarmierungssystems war der Hausbewohner auf ein unberechtigtes Eindringen in sein Haus aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den 44-jährigen noch am Tatobjekt stellen. Bei einer Durchsuchung seiner Person stellten die Beamten Diebesgut und das vermeintliche Tatwerkzeug fest. Weiteres Diebesgut hatte der Mann bereits nach draußen für den Abtransport bereitgelegt. Die Staatsanwaltschaft Aurich hatte bei dem zuständigen Amtsgericht einen Haftantrag gestellt. Am gestrigen Nachmittag wurde der Leeraner dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem ihm der Haftbefehl durch einen Richter verkündet worden war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

