POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.06.2019

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.06.2019

Leer - Körperverletzung

Leer - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 19-jährigen aus Aurich kam es in der heutigen Nacht gegen 01:00 Uhr in der Straße "Am Emsdeich". Die Auricherin befuhr mit ihrem Pkw und zwei weiteren Insassen die Straße Am Emsdeich. Ein VW Golf überholte sie und bremste nach ersten Erkenntnissen grundlos ab. Nachdem der Golf wieder anfuhr und abermals abbremste, stieg eine Frau aus dem Fahrzeug aus und trat an den Pkw der 19-jährigen heran. Durch die geöffnete Fensterscheibe griff die Frau der Auricherin in das Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Weiterhin wurde sie durch die ihr unbekannte Person beleidigt. Die Täterin setzte ihre Fahrt fort, konnte jedoch zum späteren Zeitpunkt durch die Polizei identifiziert werden. Gegen die 30-jährige aus Leer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Hintergründe für ihr Verhalten stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest und müssen im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Leer - Hausfriedensbruch auf einem Segelboot/Betäubungsmittelfund

Leer - Am gestrigen Nachmittag wurde der Polizei ein Hausfriedensbruch auf einem Segelboot bei der Hafenanlage an der Bürgermeister-Diekmann-Straße mitgeteilt. Ein amtsbekannter 52-jähriger aus Leer hatte sich offensichtlich seit einiger Zeit in der Kajüte des Segelbootes aufgehalten. Der Hafenkapitän der Stadt Leer hatte dies bemerkt und die Polizei alarmiert. Für den 52-jährigen bestand bereits ein Betretungsverbot an der dortigen Hafenanlage. Nachdem der Kapitän den Leeraner darauf ansprach, wurde er von dem 52-jährigen beleidigt. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Zum späteren Zeitpunkt wurde der Leeraner an einer Tankstelle der Bremer Straße angetroffen. Bei einer Durchsicht des mitgeführten Rucksackes stellten die Beamten eine geringe Menge Cannabis fest. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen den 52-jährigen wurden am gestrigen Tag mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nortmoor - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Nortmoor - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 17-jährigen Fahrradfahrerin aus Leer kam es am gestrigen Nachmittag gegen 15:15 Uhr in der Holtlander Straße Ecke Friesenstraße. Die 17-jährige befuhr den Fahrradweg der Holtlander Straße in Richtung Holtland. Ein Pkw-Fahrer fuhr in die gleiche Richtung, beabsichtigte dann allerdings nach links in die Friesenstraße abzubiegen. Hierbei missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt der Leeranerin, wodurch sie stark abbremsen musste und zu Fall kam. Die 17-jährige wurde leicht verletzt und mehrere mitgeführte Gegenstände wurden durch den Unfall beschädigt. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um ein hellbraunes Fahrzeug gehandelt haben. Der Fahrer war männlich und wird auf Alter von circa 30 Jahren mit kurzen, braunen Haaren geschätzt. Zwei Personen hatten sich nach dem Unfall nach dem Befinden der 17-jährigen erkundigt. Hierbei hat es sich um eine Frau und einen Mann mittleren Alters gehandelt, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs waren. Die Unfallzeugen sowie weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Leer - Am heutigen Tag in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein weißer VW Golf auf dem Parkplatz des Multi-Nord in der Ringstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Golf wurde auf einem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschilderten Parkplatz abgestellt. Am Heck des Fahrzeuges wurden mehrere Lackbeschädigungen festgestellt, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden sind. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Sachbeschädigungen am Nordstrand

Borkum - Zu mehreren Sachbeschädigungen an Strandzelten und einem Trampolin am Nordstrand kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bislang unbekannte Täter zerschnitten von vier Strandzelten die Seitenplanen und traten ein Stück der Seitenverkleidung des dort aufgestellten Trampolins ein. Weiterhin wurden mehrere Strandkörbe umgeworfen. Der Schaden bemisst sich auf einen mittleren dreistelligen Wert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

