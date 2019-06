POL-LER: Pressemeldung vom 01.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pkw-Brand

Leer - Gegen 22:25 Uhr am Freitagabend bemerkte der 18-jährige Fahrer eines Pkw BMW eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum heraus, als dieser die Heisfelder Straße befuhr. Der Fahrer stoppte die Fahrt im Bereich einer Gärtnerei und konnte dort einen Wasseranschluss finden. Mit dem angehängten Wasserschlauch konnte er so den Brand im Motorraum selber löschen. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt, ein technischer Defekt ist jedoch sehr wahrscheinlich. Der neuwertige Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und verletzten Personen

Rhauderfehn - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Straße Rajen zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Dr.-Douwes-Straße nach rechts auf den Rajen in Richtung Ortsmitte einbiegen, kam hierbei jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem 18-jährigen Pkw-Fahrer, der den Rajen in Richtung Flachsmeer befuhr. Beide Fahrzeugführer zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Bei dem Verursacher wurde bei der Aufnahme zudem festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Verursachers einbehalten. Die Fahrzeuge der Beteiligten wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Gefährliche Körperverletzung -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Freitag kam es gegen 01:30 Uhr in einer Gaststätte in der Petkumer Straße zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Gästen. Ca. 30 Minuten später wurde der eine, deutlich alkoholisierte Gast (43) von einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden stürzte. Dort liegend wurde er von dem Angreifer und vier weiteren Männern geschlagen. Das Opfer konnte schließlich das Lokal verlassen und brach dort zusammen. Als der Mann auf dem Asphalt lag wurde er nochmals von dem ersten Angreifer attackiert. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und Prellungen. Außerdem verlor der Mann einen Zahn. Er wurde von einem weiteren Gast ins Krankenhaus gefahren. Nach seiner Behandlung erstattete er Anzeige.

Einbruch in Gartenlaube -ZEUGEN gesucht-

Emden - In der Zeit von Mittwoch, 29.05.2019, 15.00 Uhr, bis Freitag, 31.05.2019, 19.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu einer Gartenlaube in einem Schrebergarten im Wykhoffweg. Die Räume der Laube wurden teilweise durchsucht. Dabei wurden eine Spielekonsole und Bargeld entwendet.

Körperverletzung -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Samstag schlug gegen 05:30 Uhr ein unbekannter Täter aus einer Gruppe von drei Männern heraus einem Mann (24) mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße Am Delft in Höhe einer Diskothek und war auf dem Weg nach Hause, als ihm die Männer entgegenkamen. Der Geschlagene erlitt mehrere Platzwunden am Kopf.

