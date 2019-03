Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 21.3.2019: Pressemeldung vom 21.03.2019: Buseck: Einbrecher gehen offenbar gezielt vor und erbeuten hochwertigen PKW

Gießen (ots)

In der Straße Am Plättchen in Alten-Buseck haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen hochwertigen Mercedes entwendet. Die Unbekannten waren zwischen 21.30 und 08.00 Uhr offenbar gezielt in das Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hatten ein Loch in eine Terrassentür gebohrt und die Tür dann gewaltsam geöffnet. In dem Haus suchten die Einbrecher dann vermutlich nach dem Autoschlüssel des später entwendeten PKW. Offenbar verließen sie mit dem Autoschlüssel das Haus und öffneten den auf dem Grundstück abgestellten Mercedes. Mit dem PKW fuhren sie dann in unbekannte Richtung davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. An dem schwarzen PKW befanden sich die Kennzeichen GI-T 612. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

