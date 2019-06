POL-LER: Pressemeldung vom 02.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfälle mit Verletzten ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht- ++ Körperverletzungen ++

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Gandersum - Am Sonntag kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der Petkumer Str.. Ein 18-jähriger aus Esens befuhr die L2 mit seinem Pkw Peugeot aus Richtung Leer kommend in Richtung Emden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte eine kleine Steinbrücke auf einer Zuwegung zu einem Haus und blieb dann auf der Seite in einem angrenzenden Graben liegen. Sowohl der Fahrer als auch seine 17-jährige Beifahrerin aus Emden standen unter Schock und hatten eine leichte Handverletzung. Beide wurden einem Krankenhaus in Emden zugeführt. Der Pkw musste geborgen werden. Über den entstandenen Schaden kann zurzeit keine Angabe gemacht werden.

Emden - Am Freitag, 31.05.2019, 14.15 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin aus Hinte (36) mit ihrem Renault Megane die Petkumer Straße stadtauswärts. In Höhe des dortigen Verbrauchermarktes wollte sie nach links auf den Parkplatz abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Dies übersah der nachfolgende PKW-Fahrer aus Emden (60). Er fuhr mit seinem VW Up auf den Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Schadenshöhe: ca. 10000 EUR

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden -ZEUGEN gesucht!-

Emden - Am Samstag, 01.06.2019, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den in der Ubierstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgeparkten PKW, VW Polo, und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Polo wurde der Kotflügel hinten links beschädigt. Schadenshöhe: ca. 2500 EUR

Körperverletzungen

Emden - Am Sonntag, 02.06.2019, 02.24 Uhr, griff eine Frau (26) schlichtend in einen Streit zwischen mehreren Gästen eines Lokals in der Innenstadt, Neuer Markt, ein. Kurz darauf wurde sie von einem Mann (26) derart am Revers ergriffen und zu Boden gedrückt, dass sie Schmerzen im Nackenbereich davontrug. Der Mann wurde vor Ort angetroffen. Er war alkoholisiert und äußerte sich nicht zum Vorfall. Er wurde bzgl. der Körperverletzung angezeigt und erhielt einen Platzverweis für den Neuen Markt. Diesem kam er aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Somit kam noch eine Anzeige wegen Nichtbefolgen des Platzverweises und eine Kostenrechnung für die Unterbringung im Gewahrsam dazu.

Emden - Gegen 00.50 Uhr ohrfeigte ein Mann (24) einen anderen (26) im Rahmen eines Gespräches in der Straße Am Delft an der Delfttreppe. Anschließend kam es zu einer Schubserei unter den Beiden. Hier mischte sich ein dritter Mann (25) ein und schlug dem älteren mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden und die Personen konnten von weiteren Anwesenden getrennt werden. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch. Die Täter wurden angezeigt.

Emden - Am Samstag, 01.06.2019, 19.30 Uhr, wollte eine Frau (18) zusammen mit ihren Freunden ihr Fahrrad in der Pelzerstraße abholen. Sie hatte es dort vor einem Mehrfamilienhaus verschlossen abgestellt. Als sie gerade ihr Fahrrad aufschließen wollte, wurden sie von einem Mieter (26) des Hauses aus dem Fenster heraus aggressiv angepöbelt, dass sie verschwinden sollen. Da die junge Frau jedoch nicht ohne ihr Fahrrad gehen wollte, kam der Mann aus dem Haus. Er hatte einen Baseballschläger bei sich, mit dem er ausholte und auf die Frau einschlagen wollte. Ein anderer Mann (29), der mit aus dem Haus gekommen war, versuchte den Schlag zu verhindern, was zur Folge hatte, dass der Baseballschläger knapp den Kopf der Frau verfehlte. So kam die junge Frau mit dem Schrecken davon. Der Täter äußerte sich nicht zu seinem Verhalten. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. Eine Anzeige gefertigt.

