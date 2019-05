POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 31.05.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Hesel - Mutmaßlicher Unfallflüchtiger leistete Widerstand

Hesel - Am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, verursachte ein 27-jähriger Heseler womöglich im alkoholisierten Zustand in der Amselstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Der Mann wird verdächtigt, in der Amselstraße Ecke Zeisigweg bei einem Abbiegevorgang mit seinem Motorrad gegen einen haltenden PKW gefahren zu sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete mit seinem Motorrad, konnte jedoch durch den 30-jährigen Beifahrer aus dem PKW bis zu einem nahegelegenen Grundstück verfolgt werden. Der 27-Jährige flüchtete dort in eine Wohnung. Zuvor hatte er dem 30-Jährigen gegen das Bein getreten, als dieser versucht hatte, den mutmaßlichen Unfallverursacher an der Flucht zu hindern. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte konnten sich schließlich Zugang zu der Wohnung verschaffen und den 27-Jährigen, der wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss stand, antreffen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein und veranlassten zur Beweissicherung eine Blutentnahme. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Bei dem beschriebenen Verkehrsunfall war es lediglich zu Sachschäden gekommen. Das mutmaßliche Unfallmotorrad fanden die Beamten auf dem Grundstück, auf welches der 27-Jährige geflüchtet war, vor.

Ostrhauderfehn - Auseinandersetzung mit Messer

Ostrhauderfehn - Zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 48-jähriger Rhauderfehner und ein 23-jähriger Ostrhauderfehner durch ein Messer leicht verletzt wurden, kam es am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Dorfstraße. Der Parkplatz wurde anlässlich des Feiertages als Veranstaltungsgelände genutzt. Ein 38-jähriger Ostrhauderfehner hatte den 23-Jährigen und den 48-Jährigen mit einem mitgeführten Messer angegriffen. Die Angegriffenen hatten leichte Verletzungen an ihren Händen erlitten. Der 38-Jährige konnte durch anwesendes Sicherheitspersonal überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dem Angriff mit dem Messer war den Erkenntnissen nach an diesem Tag an einer anderen Örtlichkeit ein Streit vorangegangen, bei dem der 48-Jährige und ein 34-jähriger Rhauderfehner Schläge gegen den 38-Jährigen ausgeteilt hatten. Die genauen Hintergründe zu den Auseinandersetzungen werden ermittelt.

Weener - Heckscheibe beschädigt

Weener - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstörte ein unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise die Heckscheibe eines VW Polo, der auf einem Parkplatz in der Kommerzienrat-Hesse-Straße abgestellt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

