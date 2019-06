POL-LER: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.06.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.06.2019

PI Leer/Emden (ots)

Am letzten Freitag, den 31.05.2019 gegen 14:19 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Brand eines Mehrparteienhauses in der Hindenburgstraße gerufen. Bereits bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem Gebäude zu erkennen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner des Mehrparteienhauses das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten des in Brand geratenen Dachgeschosses. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 30-jähriger Bewohner einer Oberwohnung durch Unachtsamkeit beim Umgang mit einer Kerze und einem flüssigen Brennstoff einen Brandausbruch in einem seiner Zimmer verursacht. Eigene Löschversuche scheiterten, sodass sich das Feuer auf den gesamten Wohnungsbereich und den Dachstuhl ausweitete. Der 30-jährige Borkumer erlitt durch das Feuer Brandverletzungen an den Händen. Andere Bewohner oder Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden. Der Schaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Gegen den Borkumer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

