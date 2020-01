Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Einbruch in eine Schule- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 05.01., bis Dienstagvormittag. 07.01., brachen Unbekannte in die Kastelbergschule in Waldkirch ein. Die Täter nutzten einen schweren Gegenstand um gleich mehrere Fenster einzuschlagen und so an der Westseite in die Räumlichkeiten der Schule zu gelangen. Ob neben dem Sachschaden auch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Die Polizei Waldkirch (Tel. 07681 40740) bitte um Mithilfe von aufmerksamen Personen, welche im o.g. Zeitraum im Bereich der Schule verdächtiges wahrgenommen haben.

sk

