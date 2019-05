Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Gladbeck: Fahrzeugaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Ein BMW, der von Montag bis Dienstag "Zum Heideweg" geparkt war, ist aufgebrochen worden. An dem Wagen war die Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad mit Airbag war ausgebaut worden.

Gladbeck:

Mindestens zwei Transporter und ein Pkw sind in der Nacht zu Mittwoch aufgebrochen worden. Unbekannte Täter brachen die Türen auf oder schlugen die Scheibe ein und gelangten so in die Fahrzeuginneren. Aus den Transportern nahmen sie Werkzeuge mit, aus dem Auto erbeuteten sie eine Geldbörse. Die Transporter standen an der Postallee und an der Schultenstraße, der Pkw stand an der Welheimer Straße.

