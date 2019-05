Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In den letzten Tagen sind mindestens acht Lauben in einer Kleingartenanlage Am Quellenbusch aufgebrochen worden. Die Einbrecher nahmen Nahrungsmittel und Werkzeuge und flüchteten mit ihrer Beute.

Dorsten:

Bei einem Einbruch in ein Büro an der Klosterstraße ist zwischen Dienstag und Mittwoch ein Notebook gestohlen worden. Unbekannte hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Recklinghausen:

Ein Verdächtiger ist am Mittwoch gegen 10 h an der Dortmunder Straße in dem Garten beobachtet worden. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann mit braunen Haaren, einem schmalen Gesicht und einer beigen Hose, flüchtete, als er von einer Zeugin entdeckt wurde. Danach stellte die Zeugin fest, dass die Laube in der Nacht aufgebrochen worden war und die Werkzeuge fehlten. Zeugen, die wissen, wer der Mann sein könnte, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

