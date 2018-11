BPOLI EF: Bundespolizei stellt unerlaubt eingereiste Personen fest

Erfurt/Eisenach (ots) - Heute Vormittag stellten Bundespolizisten einen 23-jährigen irakischen Staatsbürger im Hauptbahnhof Erfurt fest, der unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist war. Bereits gestern hatte eine Streife einen 26-jährigen Eritreer in einer Regionalbahn in Eisenach kontrolliert, der ebenfalls unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist war. Wegen Leistungserschleichung hatten es Beamte mit einem 21-jährigen Bosnier zu tun, bei dem sich herausstellte, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Ebenfalls in Erfurt stellten die Beamten einen 45-jährigen Albaner fest, der sich trotz abgelehnten Asylantrages und bestehender Einreisesperre hier aufhielt. In allen Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

