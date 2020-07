Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgiftbunker gefunden - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.07.2020) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Die Beamten beobachteten gegen 19.15 Uhr, wie der 30-Jährige und sein 19 Jahre alter Komplize zwei weiteren 38- und 48-jährigen Männern im Stadtgarten Rauschgift übergaben. Ein Rauschgiftspürhund fand bei der anschließenden Kontrolle einen Bunker in unmittelbarer Nähe, den die Tatverdächtigen mutmaßlich angelegt hatten und in dem mehrere Verkaufseinheiten Marihuana versteckt waren. Die Beamten setzten die 19-, 38- und 48-jährigen Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Der 30 Jahre alte algerische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (23.07.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell