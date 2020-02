Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt; Wiesmoor - Unfallflucht;

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag im Kornblumenweg in Wiesmoor einen Mercedes S 350 beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze Mercedes stand zur Tatzeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf einen Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarkts. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Wiesmoor ereignet. Ein grauer VW Golf wurde zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr in einer Parkbucht in der Hauptstraße in Wiesmoor in Höhe eines dortigen Bekleidungsgeschäfts beschädigt. Der unbekannte Autofahrer touchiert vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel des VW Golf und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04941 606215.

