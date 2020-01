POL-IZ: 200113.11 Brunsbüttel: Seeunfall in der Großen Nordschleuse in Brunsbüttel

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Freitag ist während des Festmachens eines Tankschiffes ein großer Schaden an einem Holzfender in der Großen Nordkammer der Schleuse in Brunsbüttel entstanden, das Schiff blieb unversehrt.

Um 16.50 Uhr machte das unter dänischer Flagge fahrende Tankschiffes MS "BRO NAKSKOV" in der Großen Nordkammer fest. Dabei verhakte sich die Vorspring bei der Übergabe an Land unter einem an der Schleusenmauer befestigten Holzfender, sodass dieser beim Durchholen der Vorspring in zwei Teile brach. An dem Tanker entstand dabei kein Schaden. Die Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft und die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung erhielten Kenntnis. Das Schiff konnte die Reise nach Kaliningrad ohne Auflagen fortsetzen.

