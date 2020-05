Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Trunkenheitsfahrt I

Bad Fallingbostel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei Bad Fallingbostel auf der Bundesautobahn 7 in Richtung Hannover einen in "schlangenlienien" fahrenden Pkw feststellen. Im Zuge des Anhaltevorganges versuchte sich die 25-jähre Fahrzeugführerin aus Coesfeld der Kontrolle mit dem Pkw zu entziehen, was nicht gelang. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein, sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

