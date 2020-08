Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgesprengt, Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle, Streitigkeiten zwischen Betrunkenen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgesprengt

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:45 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Geschwister-Scholl-Straße aufgesprengt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung vollkommen zerstört. Der Dieb hat anschließend vermutlich sowohl Bargeld, als auch Zigarettenschachteln aus dem Automat entwendet. Der entstandene Sachschaden am Zigarettenautomat beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter und verdächtige Wahrnehmungen werden beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 entgegengenommen.

Gaildorf: Sachbeschädigung an Pkw

Ein geparkter weißer VW Tiguan wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Hohbühlstraße beschädigt. Ein noch nicht bekannter Vandale hat beide Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter Telefonnummer 07971 950910 um Zeugenhinweise.

Oberrot: Holzlaster kippt auf Straße

Ein Holzlaster kippte am Dienstagmittag gegen 12:00 in der Rottalstraße um. Der 31-jähriger Fahrer eines Scania-Lkw verlor beim Einbiegen in die Eugen-Klenk-Straße die Kontrolle über seinen Holzanhänger, so dass dieser auf die Fahrbahn kippte. Das geladene Holz flog auf die Straße und wurde durch den Lkw-Fahrer selbstständig wieder aufgeladen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Straßenlaterne angefahren

2500 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag gegen 14:30 im Kromberger Weg. Der Unfallverursacher beschädigte eine Straßenlaterne und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gerabronn: Farbschmierereien

Ein Unbekannter hat zwischen Montag und Dienstag am Zentralen Omnibusbahnhof in der Jahnstraße eine Ladestation für E-Autos mit grauer Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an der Einrichtung.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Gegen 16:00 Uhr am Dienstag wollte ein 41 Jahre alter LKW-Fahrer mit seinem Volvo-Truck von der Anschlussstelle Crailsheim kommend nach links auf die B290 abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Wallhausen kommenden BMW eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Crailsheim: Betrunkene streiten sich

Gegen 18:00 Uhr am Dienstag wurde die Polizei in die Burgbergstraße zu einer Auseinandersetzung gerufen. Ein Mann würde dort mit einer Spitzhacke in der Hand randalieren. Vor Ort konnten die Beamten einen offenbar betrunkenen 35-Jährigen antreffen, der eine Verletzung an einer Hand hatte. Er konnte festgenommen werden. Als die Beamten das Umfeld absuchten, kam ein zweiter Mann mit einem Samurai-Schwert in der Hand aus dem Haus. Der 43-jährige Mann ließ auf Anweisung der Polizeibeamten die Deko-Waffe fallen und konnte von den Beamten festgenommen werden. Augenscheinlich war es vor dem Eintreffen der Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Der Jüngere der beiden wies dabei einen Atemalkoholwert von etwa 2,1 Promille auf, der ältere einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille. Die beiden Männer wurden auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und mussten ihren Rausch in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung dauern an.

