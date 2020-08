Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Betrunkener Fahrradfahrer auf Bundesstraße

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 5:30 Uhr und 10 Uhr einen in der Schorndorfer Straße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt: Betrunkener Fahrradfahrer auf Bundesstraße

Mehrere Autofahrer meldeten sich in der Nacht auf Mittwoch bei der Polizei, da ein Fahrradfahrer kurz vor 4 Uhr die B 29 aus Weinstadt-Endersbach kommend in Richtung Stuttgart auf dem Seitenstreifen befuhr. Die kurz darauf eintreffenden Ordnungshüter trafen den Mann, der ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war, auf Höhe der Abfahrt auf die B14 an. Dieser ignorierte allerdings zunächst sämtliche Anhaltesignale der Polizei. Erst am Kreisverkehr Korber Straße / Winnender Straße konnte der Mann von einem Beamten angehalten werden.

Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 18-Jährige mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert war, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Betrunkene war während der Kontrolle uneinsichtig und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Bei der Durchsetzung der Maßnahme wurde ein Beamter leicht verletzt.

Der junge Mann war zur Tatzeit mit einem dunkelgrauen Pedelec der Marke Haibike unterwegs. Zur Herkunft des Rades gab er an, dass er dieses kurz zuvor von einem ihm unbekannten Mann geschenkt bekommen habe. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Leutenbach: Vorrang missachtet

Rund 9000 Euro Sachschaden sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag, kurz vor 16:30 Uhr auf der L 1127 zwischen Winnenden und Affalterbach. Ein 20 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr die Landesstraße in Richtung Affalterbach und wollte an der Einmündung Schillerstraße nach links in Richtung Bittenfeld abbiegen. Hierbei übersah er den Opel eines entgegenkommenden 57-jährigen Mannes, der die L 1127 in Richtung Winnenden entlangfuhr. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Fellbach: Radfahrerin verletzt

Eine betrunkene Radfahrerin wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Sie befuhr gegen 4.30 Uhr die Esslinger Straße und streifte dabei ein geparktes Auto. Die 25-jährige Frau stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fellbach: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 89-jähriger Radfahrer querte am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Tainer Straße. Dies bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer zu spät und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der Senior wurde dabei leicht verletzt.

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Eberhardstraße/Schorndorfer Straße links abbiegen und stieß mit einem Sprinterfahrer vorausfahrenden Sprinterfahrer zusammen. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

